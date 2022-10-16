إدارة التراث الحضاري تطلق برنامج جديد لرفع الوعى الأثري لطلاب مدارس الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة رفع الوعى الآثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تساهم فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات ، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمه في بناء الوطن.

وأشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام، إلى إنطلاق فعاليات برنامج تنمية الوعى الآثرى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة بمشاركة نخبة من مفتشى آثار الوجه البحري وذلك من خلال تنظيم ندوات ورحلات إلى مختلف المواقع الآثرية لطلاب المدارس، حيث بدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الإعدادية بنات وبلغ عدد الطالبات الحاضرات ١٥٠ طالبة.

وأعرب طالبات المدرسة عن سعادتهن بهذا البرنامج والذي يهدف الي توعيتهن بأهمية هذه المواقع الآثرية وإطلاعهن على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري، أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراءً مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفيه.