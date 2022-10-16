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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إنفراجة جديدة.. بشري لمربي الدواجن بعد قرارات الحكومة اليوم

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، إن مشاهد إعدام الكتاكيت صادم للكثيرين.

وأوضح الزيني خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مربي الدواجن عندما تضيق به السبل لا يجد أي مخرج وأزمة الأعلاف السبب وراء ما رأيناه.

وأضاف :"طلبنا من وزير الزراعة الإفراج السريع عن الشحنات الموجودة من الأعلاف في الجمارك".

وأكد نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن:"رئيس الوزراء وعدنا بتدبير 44 مليون دولار للإفراج السريع عن شحنات الفول والذرة الصفراء، مضيفا:" خلال أسبوع سيتم توفير مبالغ أخري للإفراج عن مستلزمات الإنتاج الأخري في الموانئ.

وأكمل:"رئيس الوزراء وعد بتدبير مبالغ اسبوعية للحفاظ علي استقرار إنتاج الدواجن، تقريبا تم إعدام أكثر من مليون كتكوت خلال الأيام الماضية بسبب نقص الأعلاف.

عزة مصطفي وزير الزراعة رئيس الوزراء الأعلاف منتجي الدواجن إعدام الكتاكيت مربي الدواجن

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