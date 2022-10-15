كارثة تهدد الثروة الداجنة.. الأعلاف متهمة بوأد أحلام الكتاكيت| تفاصيل

سيطرت حالة من التوتر والقلق على مربي الدواجن خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب عدم توافر الأعلاف التي تستخدم في تربية الدواجن، وتضارب أسعارها بالسوق مما يؤدي إلى عدم السيطرة على أسعار الدواجن عند البيع، ويجعل صغار المربيين يعانون من خسارة هائلة.

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إعدام الكتاكيت بسبب الأعلاف

وتداول عدد من رواد السوشيل ميديا بوست لأحد مربي الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية، أشار فيه إلى أنه سيعدم الكتاكيت التي يمتلكها في بث مباشر عبر صفحتة الرسمية بموقع "فيسبوك"، موضحا أن سبب إقدامه على ذلك الأمر هو عدم وجود علف للدواجن في السوق.

وتواصل "صدى البلد" مع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، الذي رفض هذا التصرف على الإطلاق، وحث جميع مربي الدواجن على عدم إعدام الكتاكيت الذين يمتلكونه، مشيرًا أن قطاع إنتاج الدواجن يعاني من أزمة كبيرة خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم توفير الأعلاف بالأسواق، وإن و"جدت تكون أسعارها مرتفعة بشكل كبير".

وقال السيد، إن الجهات المعنية يجب أن تسعى جاهدة للحفاظ على تلك الصناعة، وتوفر مستلزمات تصنيع الأعلاف، لأن هناك العديد من المصانع المنتجة للأعلاف خرجت من الخدمة في الأشهر الماضية بسبب نقص مستلزمات التصنيع وعدم توافر الصويا.

واختتم السيد، أنه يجب أيضًا توفير كل الجهود لحل مشاكل مستوردين الأعلاف ومستلزماته، لأن هناك بعض المستوردين لا يستطيعون إخراج بضائعهم من الموانئ، و"من المفترض أن يتم توفير الدولار لخروج تلك البضائع من الموانئ وإنهاء تلك الأزمة".

وفي ذلك السياق، أكد ثروت الزيني، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك عدد كبير من مربي الدواجن قاموا بإعدام قطيع الكتاكيت التي يمتلكونها، بسبب عدم توافر أعلاف التربية بالأسواق.

وأضاف الزيني - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستلزمات إنتاج الأعلاف تنتظر الإفراج البنكي داخل الجمارك، ولكي يتم الإفراج عنها يجب على مستورديها دفع الرسوم بالدولار، ونحن نطالب الآن وزير الزراعة بسرعة التدخل للإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف التي توجد داخل الموانئ وهي تتكون من "الذرة والصويا"، لكي تعاد دورة إنتاج الأعلاف داخل المصانع مرة أخرى ويجد مربي الدواجن الأعلاف بالأسواق.

وتابع الزيني، أن مليون ونصف طن ذرة و500 ألف طن صويا موجودة داخل الموانئ الآن، وهذه المستلزمات كافية لحل الأزمة خلال الفترة الراهنة ولعدة أشهر مقبلة، ولذلك نخاطب جميع الجهات المختصة للتدخل وحل تلك الأزمة، لأن مصانع الأعلاف لا تجد ما يكفيها من المواد الخام بالأسواق الأن، مشيرا إلى أن تلك الأزمة سوف تتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.

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صغار الدواجن

ارتفاع أسعر الأعلاف ومشتقاتها

وواصلت أسعار الأعلاف ومشتقاتها الارتفاع في الأسواق، بنحو 300 جنيه للطن ، وسجل طن فول الصويا 21 ألف جنيه مع اختفائها من الأسواق، حيث تعد الصويا والذرة من أبرز مكونات الأعلاف التي تباع بصورة نهائية سواء للدواجن أو الماشية.

وسجل سعر العلف الداجني البادي بروتين 23%، 15000 جنيه، بينما سجل العلف النامي 21%، 14950 جنيها، وهي أسعار أرض المصنع بخلاف تكلفة النقل ومكسب التجار.

بينما سعر طن العلف الناهي بروتين 19% سجل 14850 جنيها، والعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 14500 جنيه بزيادة 200 جنيه، والعلف البياض بروتين 18% سجل 12300 جنيه، فيما سجل العلف الحيواني 12 ألف جنيه ، وعلف الخيول 10 آلاف جنيه للطن.

ووسجل سعر طن بذور الصويا 21 ألف جنيه، وكسب الصويا 18 ألف جنيه، الذرة المستوردة 10200 جنيه، فيما شهدت أسعار الذرة المتداولة في مصر ارتفاعا بعد بدء الإفراجات من الموانئ بشكل يومي وحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لإتمام الاستيراد.

وارتفعت بذور الصويا إلى 20 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 12 ألف جنيه في الطن، وذلك بسبب عدم الإفراجات الجمركية.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الزراعة، يتجاوز حجم الاستثمار الداجنبي في مصر 100 مليار جنيه (5.1 مليار دولار)، لإنتاج 1.4 مليار طائر، و14 مليار بيضة سنويا تكفي الاحتياج المحلي.

من جانبها أعلنت وزارة المالية عدة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات تضمنت الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

ولفتت المالية إلى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، بحسب بيان رسمي في وقت سابق.