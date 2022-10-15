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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعدام الكتاكيت في بث مباشر.. لماذا يلجأ مربي الدواجن إلى هذا؟| القصة الكاملة

الكتاكيت
الكتاكيت

فيديوهات قاسية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن فيديوهات بث مباشر للحظة إعدام الكتاكيت ، وذلك بسبب نقص الأعلاف والصويا مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر.

 استيراد مجزءات الدواجن 


وليست هذه الأزمة وحدها فهناك عدة أزمات متتالية تضرب بقوة صناعة الدواجن فمنها أيضا استيراد مجزءات الدواجن من الخارج وبالتالى يقضى على تربية الدواجن بالمزارع ويهدد استقرار الصناعة كما يؤدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض. 

 

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وفى هذا الصدد، يقول ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن نقص الأعلاف هى السبب الرئيسي فى هذا التصرف، فأصحاب المزارع لا تملك شيئا سوى أنها تتخلص من الكتاكيت. 

صناعة الدواجن فى خطر


وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اتحاد منتجى الدواجن حذر عدة مرات من تخلص المربيين من الدواجن من المزارع مما يهدد الصناعة، موضحا أن هناك أزمة حقيقية تواجه المزارع وهى عدم توافر الأعلاف. 


وناشد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، جميع المسئولين بضرورة التحرك من أجل الإفراج عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ وتوفير الدولارات من البنك المركزي لإنهاء تلك الأزمة سريعا، معلقا: "كل يوم بيمر خطر على الصناعة".

 

إعدام ملايين الكتاكيت 


وقال الدكتور ثروت الزيني، إن عددا من معامل التفريخ تقبل على إعدام ملايين الكتاكيت بسبب ضعف الشراء من المربين.

 

إعدام الكتاكيت فى مزرعتي


كما صرح طارق هلال أحد مربي الدواجن، أنه تم اليوم إعدام الكتاكيت فى مزرعته لعدم توافر الأعلاف، وذلك عبر بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي، داعيا جميع المسئولين بالتدخل لحل هذه الأزمة.

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