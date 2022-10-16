أحمد عبد القادر يكشف سر احتفاله بهدفه في الاتحاد المنستيري.. شاهد

حرص احمد عبد القادر نجم النادي الأهلي على تفسير وتوضيح معنى احتفاله بهدفه في الاتحاد المنستيري، بعدما ظهر اللاعب وهو يحتقل وكأنه يمسك حقنه، ويقوم بوضعها في يده مثل المدمنين، حسب وصف رواد مجموعات على "السوشيال ميديا".



وكتب عبد القادر في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الجليد في عروقي"

ونجح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا امس.