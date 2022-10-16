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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أرسنال يفوز على ليدز يونايتد ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوز صعب على نظيره ليدز يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق ساكا في الدقيقة 35.

وتوقفت المباراة بعد وقت قصير من بدايتها إثر انقطاع الكهرباء، وتسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات في أنظمة الاتصال بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد وتم إستئنافها بعد 42 دقيقة.

تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، تومايسو

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

وبهذه النتيجة، يتصدر  فريق آرسنال ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر بـ 9 نقاط.

أرسنال ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي ساكا

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