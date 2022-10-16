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حسام حبيب متواجد لدعم شيرين عبدالوهاب في المستشفى.. اعرف أخر التطورات

صدى البلد

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، بسبب تنازلها عن القضايا والمحاضر المقدمة ضد طليقها حسام حبيب، وأجبرها شقيقها على دخول  في أحد المستشفيات، واحتجازها بها رغمًا عنها.

وعلم المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب باحتجازها، وعلى الفور توجّه إلى المستشفى برفقه فريق مكتبه، وطالب محامو شيرين عبد الوهاب، شرطة النجدة لإخراجها من المستشفى، بعدما احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب داخلها.

وقام حسام حبيب، بالانتظار خارج المستشفي للاطمئنان على حالة شيرين عبد الوهاب والوقوف بجانبها ورد الجميل لها بعد التنازل عن القضايا التي بينهما والتي عرضتها للضرب من  شقيقها إلا إنه لم يستطع الدخول لها بسبب منع الزيارة لها ؛ فهل سيكون ذلك بداية العودة لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب!.
 

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