وزيرة البيئة: التوعية بقضايا المناخ في غاية الأهمية.. وتعاونا مع التعليم



اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، انها تتوجه بالشكر لأولياء أمور الطلاب المشاركين في معرض رسالة أطفال مصر للعالم لتعريف العالم بالتغيرات المناخية.

وقالت على هامش المعرض الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم انا سعيدة لان هذا المعرض هو ثمرة جهد تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم

وأضافت : الوعي و التوعية بقضايا البيئة والمناخ امر مهم جدا ، وهذا ما تعاونت معنا فيه وزارة التربية والتعليم منذ عهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق وجاري استكمال المسيرة في عهد الدكتور رضا حجازي



ويشهد الان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية ، وذلك بالرسم والأعمال الفنية .

ويتم تنظيم فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

و تأتي فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية ، في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شـرم الشيخ.



ومن المقرر أن تقام فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية في مقر المتحف القومي للحضارة المصرية .

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس التابعة لها لتوعية الطلاب بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.