رانيا فريد شوقي تحتفل بتألق محمد صلاح: الله خير حافظا

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة للنجم المصري محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر سيتي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت رانيا فريد شوقي: " الملك المصري محمد صلاح الله خير حافظا".

حسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ليفربول كان الأفضل في أحداث الشوط الأول، وتلقى ديوجو جوتا الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي في الدقيقة 21 ليطلق تسديدة تصدى لها إديرسون مواريش.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 76 عن طريق محمد صلاح عندما تلقى تمريرة طولية من أليسون ليراوغ جواو كانسيلو بجسده وينفرد بمرمى إديرسون ويسجل هدفًا عالميًا ليتقدم به لفريقه.

ويصل محمد صلاح بهذا الهدف لـ 121 هدف مع فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبحت تفصله 8 أهداف فقط لاعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في البريميرليج.