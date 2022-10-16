عرض "لما كان البحر أزرق" اليوم وغدا ضمن مهرجان البحرين السينمائي الدولي

ذكر فريق الفيلم الروائي القصير (لما كان البحر أزرق) انه سيتم عرض الفيلم اليوم /الأحد/ وغدا /الاثنين/ ضمن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة الثانية من مهرجان البحرين السينمائي الدولي، والذي يعقد في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وكان (لما كان البحر أزرق) للمخرج عمرو السيوفي قد شارك مؤخرا في عدة مهرجانات سينمائية محلية وعالمية، أبرزها مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الثالثة.. وحصلت بطلة الفيلم الفنانة هبة عبدالغنى على جائزة أفضل ممثلة، كما عرض عالميا لأول مرة من خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في يونيو 2021.

وشارك الفيلم أيضا في مهرجان هوليوود للفيلم العربي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل مؤخرا على جائزتين من المهرجان القومى للسينما المصرية في دورته الـ24، حيث فاز بجائزة شادي عبدالسلام لأفضل فيلم روائي أول، وأيضا فازت بطلته بـ"أفضل ممثلة".