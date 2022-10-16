مفجرة قضية قص شعر غير المحجبات: فوجئت بوجود مؤيدين للمحرض

أكدت أسماء وهدان، مفجرة قضية التحريض على غير المحجبات، أنها خاطبت المصري المقيم في الإمارات الذي يدعو لقص شعر غير المحجبات وقالت له "هل انت قد الكلام ده"، وتحداها وأصر على تحريضه فقررت أن تخاطب شرطة دبي لاتخاذ الموقف القانوني ضده.

وأضاف أسماء وهدان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها فوجئت بأن هناك الكثير من الأشخاص المؤيدين له، قائلة: "أنا لجأت للقانون فقط، ولكن هناك نوعية من الأشخاص لا تعتقد في الحجاب الملون ولها طريقة معينة في الحجاب".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، منشورا لشخص يُدعى إبراهيم خليل - مصري مقيم في الإمارات، يدعو لقص شعر غير المحجبات، قائلًا: هو لو كل واحد مننا اشترى مقص وقابل أي واحدة كاشفة شعرها، وقام بقص شعرها.. مش هتلاقي ولا واحدة من غير حجاب، الأمر الذي أثار غضبًا عارمًا بين المصريين، حتى هاجمته سيدة مصرية في تعليق، ومن ثم اتخذت الإجراءات القانونية ضده.



