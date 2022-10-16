محمد السلاب: لدينا بنية تحتية زراعية تؤهلنا لنصبح دولة صناعية كبرى

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التنمية المستدامة لن تتحقق بدون ترسيخ الصناعة في مصر، لافتا إلى أن مصر حتى عام 2015 لم يكن بها بنية تحتية تصلح لأي قطاع صناعي ولا تشجع على الاستثمار والبنية التحتية كانت ضعيفة للغاية والآن الوضع تغير كثيرا.

وأضاف محمد السلاب، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة جدا لحل كل المشاكل التي تواجه الاستثمار الاجنبي في مصر، كما أن لدينا بنية تحتية زراعية تؤهلنا لنصبح دولة صناعية كبرى.

وأوضح محمد السلاب، أن بعض المشاكل التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر، عدم تثيبت سعر الطاقة والضرائب وعدم تسهيل دخول المنتجات والمواد الخام، فضلا عن قانون العمل باعتباره أحد المشاكل التي تواجه المستثمرين ولابد من إقراره، مؤكدا أن المستثمر يضع الأمان الاقتصادي على رأس أولوياته للاستثمار في أي دولة.



