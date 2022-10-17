عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: جميع القرارات بالتوافق وبدون تصويت

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ إن تجربه الحوار الوطني هي تجربة فريده من نوعها و لم تحدث منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر في الستينيات.

وأضاف نجاد البرعي خلال لقاءه في برنامج أخر النهار مع الإعلامي محمد الباز المذاع على قناة النهار الفضائية؛ أن ضياء رشوان يدير اجتماعات الحوار الوطني بشكل يساعد على تذويب المشاكل التي تحدث في المناقشات.

أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ أن لم يؤخذ قرار في هذا المجلس بل كل القرارات تؤخذ بالتوافق وبدون تصويت وذلك سبب زيادة وقت المناقشات التي تزيد عن سبع ساعات.

وتابع أن الجميع وصلوا إلى فكرة البحث عن مناطق أو نقاط الإتفاق رغم وجود تناقضات

