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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : تسافر إلى الخارج

الجوزاء
الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، قد تجد صعوبة في فهم متطلبات المشروع المعقدة ، ولكن المساعدة من كبار السن قد تسهل عليك الأمر

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 : رحلة ترفيهية

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : تشعر بالسعادة

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

قد يتفاخر البعض في الرعاية الذاتية أو الاستمالة، قد يحقق البعض أهداف لياقتهم البدنية ويشعرون بالرضا عن أنفسهم. يمكن أن يجعلك قضاء الوقت مع أحبائك سعيدًا ومرضيًا اليوم، قد يجعلك الأطفال فخورين بعمل شيء رائع

توقعات برج الجوزاء مهنيا

قد تفرط في التمدد أو تعمل في وقت متأخر من الليل وقد تجعلك تشعر بالتعب، قد لا يشعر البعض بالرضا عن حياتهم المهنية الحالية.

توقعات برج الجوزاء صحيا

قد تشعر بالانتعاش وتبدأ في الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو الهادئة للحصول على نوم مناسب، قد يكون البعض متحمسًا للانتقال إلى منزل جديد اليوم.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

أولئك الذين هم في علاقة ملتزمة يمكنهم المضي قدمًا والتفكير في الزواج، قد يخطط الأزواج المتزوجون لتمديد أسرهم والترحيب بعضو جديد في حياتهم.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة

يدعم والداك فكرتك للسفر إلى الخارج والعمل أو يمكنك اختيار شريك الحياة الذي تريده بموافقة والديك.

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