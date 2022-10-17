بعد دخولها المستشفى .. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مكالمة شقيقها وحديثه عن تفاصيل احتجازها في المستشفى، ونرصد لكم تفاصيل الازمة كاملة من خلال التقرير التالي:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورا الفنانة شيرين عبد الوهاب، برفقة والدتها بعد تصريحاتها حول أزمة ابنتها .

وقالت والدة شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب؛ “إنه بعد حفل شيرين الأخير أتى حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الاستوديو لمدة 3 أيام يتعاطون المخدرات”.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور شيرين والدتها.

وأضاف "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وابنتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل قائلة "قولتلها انتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفه بعمل ايه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أن كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به مع شيرين عبدالوهاب.

قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إن والدته طلبت منه أن ينقذ أخته من حسام حبيب وسارة الطباخ لأنهما يريدن تدميرها، مشيرا إلى أنه ذهب إليها حتي يأخذها ليعلاجها داخل مستشفي ولكنها رفضت ذلك.

واضاف "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الحديث المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قام بضربها غير صحيح بالمرة ولم يفعل ذلك، والحديث الآخر الذي يقول انها تقوم بالاشارة للأشخاص في الشارع من شباك المستشفي غير صحيح تماما.

وتابع شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب أنه لن يترك شقيقته تخرج من المستشفي الا بعد تعافيها تماما حتي ولو كان هذا اخر يوم في عمره.

بينما تلقـت النيابة العامة بلاغا من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لإحـدى مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما، وقدم صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة.

وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه بعد اتصال سارة الطباخ به نزل إلى المستشفي برفقة المحامين العاملين معه ولكن كان ذلك في الساعة ٣ فجرا، وحرصا منه علي تنفيذ القانون لم يستطع دخول المستشفى في هذا الوقت خاصة ولم يكن معه إذن من النيابة بذلك.

وأضاف "قنطوش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه قام بالاتصال بالنجدة وقامت بالوصول إليهم وتم عمل محضر بما حدث في قسم النزهة.

وتابع محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه وكيل شيرين منذ ثلاثة أشهر فقط واستطاع أن يأخذ حقها من حسام حبيب كما تريد، قائلا لشقيق شيرين: “انا مش تبع العصابة أنا محامي شيرين وبس .. وكل اللي عملته إني جبتلها حقها من حسام حبيب”.