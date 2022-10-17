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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها

صدى البلد

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر ، جمهورها بـ عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت ليلى زاهر على الصور بـ وضع ايموشن قلب اسوج وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها . 

 

ويذكر ان شاركت ليلى زاهر فى مسلسل في بيتنا روبوت وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢
 

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

شيماء سيف احمد المحمدي هشام جمال مسلسل في بيتنا روبوت الفنانة ليلي أحمد زاهر ليلي احمد زاهر

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