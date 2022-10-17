نظمتها محطة بحوث العريش.. ندوة حول لبن النوق غذاء ودواء

نظمت محطة البحوث الزراعية بالعريش محافظة شمال سيناء ندوة تدريبية بعنوان: ( لبن النوق غذاء ودواء ) .، برعاية الدكتور خالد محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية مركز البحوث الزراعية، والدكتور رزق صلاح حسانين مدير المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء.



ألقت المحاضرة الدكتورة بركة أبو اليزيد بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية محطة البحوث الزراعية بالعريش ، بحضور عدد من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بشمال سيناء.



مفيد لجسم الإنسان



وأشارت إلى أن حليب النياق مفيد جداً لجسم الإنسان ، فهو يقوي المناعة و يعتبر مادية قوية لمكافحة الأمراض وعلاجاً فعالاً لمرضى السكري و السرطان ..حيث إن حليب النياق غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة .

كما يعالج حليب النياق الفيروسات الخطيرة مثل فيروس ( سي ) .و بشكل عام يعتبر حليب النياق غذاء مفيداً و دواءً فعالاً .

