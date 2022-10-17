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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم قراءة القرآن وأنا نائم على الفراش.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم قراءة القرآن أثناء النوم على الفراش .. سؤال ورد الى دار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال" هل يجوز للإنسان قراءة القرآن وهو مستلقي على الفراش" انه امر جائز شرعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم  كان يذكر الله في كل حالاته إلا إذا كان على جنابه.

وأضاف أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويذكر الله في جميع أحواله سواء كان قائما او قاعدا أو نائما وذلك لقوله تعالى «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ » منوه الى انه يستحب قراءة القرأن والشخص على وضوء .

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هل يجوز قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان.. تعرف على الأكثر ثوابا


هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط ؟

أجاب  الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء . قائلا: بعض الفقهاء يعتبرون القراءة فى المصحف بدون تحريك اللسان قراءة، إلا أن الجمهور على أن القراءة تحتاج تحريك اللسان ويسمع الإنسان نفسه، أما أن يقرأ فى سره فهذا يسمى نظر لا يسمى قراءة، وبالتالى من يريد ثواب القراءة يقرأ ويرفع صوته بقراءة القرآن.

حكم قراءة القرآن للحائض

حكم قراءة القرآن للحائض ، لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه، وإذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، فلا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وقراءة القرآن للحائض من المصحف حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، حيث إن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.

قراءة القران دار الإفتاء هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط قراءة القرآن للحائض

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