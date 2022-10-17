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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من يناير حتى سبتمبر

صحة المنيا: إجراء 14 ألف جراحة ضمن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار"

عمليات جراحية
عمليات جراحية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار"، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

 

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من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 14 ألف و36 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية سبتمبر الماضي، جاء منها   6737 عملية جراحة عيون، و 1193 جراحة مخ وأعصاب، 876 عملية جراحة الأورام، 3771   قسطرة قلبية، 398 قلب مفتوح، 701 جراحة العظام، 259 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، 62 قسطرة بالمخ، 39 زراعة قوقعة.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة  تتم بمشاركة  20  مستشفى داخل المحافظة، منها مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط،  مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون ، مستشفى سمالوط التخصصي  ومستشفى المنيا الوطني و مستشفى الصفوه ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.

المنيا مديرية الصحة المبادرة الرئاسية عملية جراحية صحة المواطن وكيل وزارة الصحة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار

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