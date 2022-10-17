بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عمليات كبرى بمستشفيات القطاع |شاهد

بدأ الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى قطاع غزة، مساء الخميس الماضي، في إجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وفور وصوله إلى القطاع.. استقبلت وزارة الصحة في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس #السيسي.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع#دانا_مدحت #eXtranews pic.twitter.com/95anrKCTbO — eXtra news (@Extranewstv) October 17, 2022

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبيه لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع

وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع

وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع

وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع

وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع

وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع