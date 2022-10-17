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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عمليات كبرى بمستشفيات القطاع |شاهد

وفد طبي مصري في غزة
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات في مستشفيات القطاع

بدأ الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى قطاع غزة، مساء الخميس الماضي، في إجراء عدة عمليات كبرى ونوعية  في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وفور وصوله إلى القطاع.. استقبلت وزارة الصحة في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام  في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبيه لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع
الوفد الطبي المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة

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