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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عاشا ومات معا..ابرام ونانسي قصة حب تنتهي على طريق رأس غارب ..شاهد

ابرام ونانسي
ابرام ونانسي

عاشا معا قصة حب جميله وتكللت بالزواج ومات معا في حادث تصادم سيارة ملاكي واتوبيس بطريق رأس غارب بالقرب من بني مزار شمال المنيا عند عودتهما من مدينة الغردقة .

قرية هوارة تتشح بالسواد

حيث سيطر الحزن على قرية هوارة التابعة لمركز مطاى شمال المنيا بعد انباء وفاة زهرة شباب القرية الدكتور ابرام وزوجته الدكتورة نانسي والذي لم يمر سوى عام ونصف العام على زوجهما الذي اثمر زهرتهم الملاك الصغير والتي توفيت معهم في الحادث.

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تفاصيل الحادث الآليم

كان الدكتور ابرام على بعد خطوات قليلة من الوصول لمسقط رأسه برفقة زوجته الدكتورة نانسي ارمنيوس وابنتها الطفلة الرضيعة، الا ان القدر شاء ان يكونوا ضمن ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل وسيارة ملاكي كانوا يستقلونها في طريق عودتهم من مدينة الغردقة إلى مطاي بالمنيا،  لفظوا فيه أنفاسهم الاخيرة.

فقد سيطر الحزن على أسرة الطبيبان وخاصة والده معلم الفيزياء والدته وشقيقه الدكتورة سارة وتحولت موقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء لرثاء الطبيب الشاب وزوجته ونجلته الرضيعة وسط حزن شديدة.
ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بطريق رأس غارب اتجاه البحر الأحمر، مما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 8 أشخاص،وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام، ومستشفى التأمين الصحي.

الحالة الصحية لباقي المصابين

واطمئن المحافظ على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وحروق وكسور.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام.

تابع المحافظ مدي احتياج المصابين لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

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ابرام ونانسي
ابرام ونانسي
ابرام ونانسي
ابرام ونانسي
ابرام ونانسي
ابرام ونانسي
ابرام ونانسي
ابرام ونانسي
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