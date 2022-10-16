العربية اتقلبت بيهم|القصة الكاملة لمصرع 3 وإصابة 13 آخرين في حادث المنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من قرية إطسا بسمالوط شمال المنيا حادث انقلاب ميكروباص ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة.

تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية إطسا.

الصور الأولى للحادث

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب ميكروباص ناحية قرية إطسا التابعة للمركز، وتم فرض كردون أمني.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم لمستشفى سمالوط التخصصي، وهم “شريهان. ع”، 22 سنة، و"رندا. ا"، 25 سنة، و"عبير. م"، 25 سنة، و"فاطمة. م"، 20 سنة، و"رشا. س"، 20 سنة، و"لطيفة. ع"، 40 سنة، و"فاطمة. ع"، 20 سنة، و"دميانة. س"، 20 سنة، و"نادية. ح"، 60 سنة، و"مكاريوس. و"، 32 سنة، و"مايكل. م"، 36 سنة، و"إسماعيل. م"، 33 سنة، و"ميار. ع"، 23 سنة، و3 آخرين مجهولي الاسم والعنوان.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الصور الأولى للحادث

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أحمد راشد مهدى، رئيس مركز ومدينة سمالوط، بمتابعة حالة المصابين.

وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى سمالوط النموذجى، وجار تقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة لهم.

رئيس مركز سمالوط يطمئن على حالة المصابين

وقام أحمد راشد، رئيس المركز، بزيارة المصابين بمستشفى سمالوط النموذجي، بحضور أمانى تامر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط.

واطمأن رئيس المركز على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

ونقل رئيس المركز خالص تعازي المحافظ اللواء أسامة القاضي لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

رئيس مركز سمالوط يطمئن على حالة المصابين

وأكدت أمانى تامر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط، أنه سيتم صرف إعانة عاجلة من موسسة الهلال الأحمر بالمنيا للمصابين وأسر حالات الوفيات.

