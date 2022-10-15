المنيا .. الانتهاء من مجمع الخدمات في آبا البلد ضمن مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة شمال المحافظة، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير 192 قرية باجمالي 757 تابعا، في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، بالاضافة الي مركزي بني مزار وسمالوط ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

رافق المحافظ، خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ممثل جهاز التعمير، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

شملت جولة المحافظ، تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي والوحدة الصحية بقرية بلهاسة، متابعه تنفيذ الاعمال بمستشفي مغاغة العام وكذلك التجهيزات الطبية.

المركز التكنولوجي في آبا البلد

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد، المحطة الفرعية لصرف صحي قرية أبا البلد، بالاضافة لأعمال نهو المجمع الزراعي ومجمع الخدمات بقرية أبا البلد.

وخلال الجولة التقى "القاضي"بعدد من الاهالي حيث استمع الى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، كما وجه الأهالي، خالص الشكر والتقدير والاعزاز لرئيس الجمهورية، على تخصيص تلك المشروعات لقري محافظة المنيا بصفة عامة وقري مركز مغاغة بصفة خاصة، لتصبح مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأضخم والأهم على مر التاريخ.