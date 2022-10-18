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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح الذهب.. حبس نصاب الجيزة وزوجته جمعا 10 ملايين جنيه

صدى البلد

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مستريح وزوجته  4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من مواطنين بالجيزة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 21 شخصا، بتلقى أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة، مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو (10 مليون جنيه) وتوقفا عن سداد  الأرباح ورد أصول تلك المبالغ.

تحركات رجال الامن بالداخلية لضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان.. بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

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