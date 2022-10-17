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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 11035 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة في الشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (١١٠٣٥) عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٥٠٧) عقود وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين (١٧٥٦٥) طلبا منها عدد  (١٤٣١٣) طلب صالح للتقنين و(٣٢٥٢) طلبا غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

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وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة  وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدورى (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

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