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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الثالثة بالموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملات عن إزالة 44 حالة تعد بمساحة 7 آلاف و 805 متر مباني و15 حالة تعدي بمساحة 38 فدان و7 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

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كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعدي بمساحة 250 متر بمركز ديرب نجم و3 حالات تعد على مساحة 620 متر بمركز الابراهيمية و حالتى تعد بمساحة 565 متر بمركز كفر صقر وحالتى تعد بمساحة 215 متر بمركز أبو حماد و9 حالات تعد بمساحة 3188 متر بمركز فاقوس كما تم استرداد 5 حالات تعدي بمساحه 27فدان و17 قيراط وتم التنبيه وسداد الرسوم المقررة للمعاينه والفحص لـ 4 حالات تعدي بمساحه 7 فدان و2 قيراط بمركز الحسينية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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