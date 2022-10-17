وكيل صحة الشرقية يتفقد خدمات الرعاية الأولية بالميمونة

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، تم المرور على وحدة طب الأسرة بالميمونة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات طب الأسرة المقدمة للمواطنين، ودراسة إمكانية تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تفقد الخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وخدمات تنظيم الأسرة ومدى توافر الوسائل، ومؤشرات الأداء بها، كما تفقد التطعيمات الروتينية، وسلسة التبريد، وقام بالتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما ناقش مع مدير الإدارة الصحية، وفريق العمل بالوحدة، وممثلي المجتمع المدني تطوير الخدمات الطبية بالوحدة، وإمكانية إضافة خدمات طبية تخصصية جديدة، وفقاً للاحتياجات الطبية للمواطنين من أهالي القرية والقرى المحيطة بها ومؤشرات أداء العمل ومعدلات تردد المواطنين على الوحدة، موجها مدير الإدارة بسرعة عمل مقايسة لصيانة وحدة الأسنان وإدخالها الخدمة لصالح المرضى بالقرية.

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