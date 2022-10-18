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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 : تعاون مع زملائك

برج الثور
برج الثور

تقول توقعات برج الثور اليوم: يبدو أن جهودك الرومانسية ستؤتي ثمارها ببراعة اليوم.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

من المحتمل أن يكون مواليد برج الثور في مزاج جيد اليوم، وذلك بفضل بعض الأخبار السارة، قد تكون الأخبار حول الحياة الشخصية أو حياة الخبراء، قد يبدأ العمل الشاق الذي تقوم به الآن في جلب العوائد، يمكنك أن تظل مشغولًا جدًا بعملك أو شركتك، ويمكنك أيضًا إحراز تقدم نحو أهدافك، يبدو أن جهودك الرومانسية ستؤتي ثمارها ببراعة اليوم يمكن أن تكون صحتك أيضًا في أفضل حالاتها اليوم.

توقعات برج الثور مهنيا

من المحتمل أن نشهد اليوم عددًا من الترقيات وإعادة التكليف بين العاملين في الحكومة، يمكن أن يكون معظمهم مرضيًا لمواليد برج الثور، ومع ذلك لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال جهد تعاوني، ثقتك بنفسك ستلهم الزملاء والمرؤوسين.

توقعات برج الثور صحيا

هناك احتمال أن يكون أفراد برج الثور مليئين بالطاقة والحماس طوال اليوم. كن متفائلا وإيجابيا قدر الإمكان، يمكنك الانضمام إلى مجموعة اليوجا أو التمارين، فقط تأكد من حصولك على الكثير من الماء والطعام الصحي، الحفاظ على صحة العقل والجسم.

توقعات برج الثور عاطفيا

أنت وشريكك الرومانسي يومًا رائعًا معًا، مع تعمق حبك لبعضكما البعض ستزداد علاقتكما أقوى من أي وقت مضى، حاول إقامة حفلة كمفاجأة كاملة لشريكك الثور.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

إذا كان لديك طفل أو قريب ، فقد يجعلونك أنت وعائلتك فخورين جدًا بإنجازاتهم، يمكن تجنب التوترات الأسرية من خلال إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. يجب أن تمنح الائتمان عند استحقاقك

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