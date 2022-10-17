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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : بيع عقار قديم

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، قد يستغرق العمل الجديد بعض الجهود ورأس المال، لذا كن صبورًا لأن النجاح ينتظر أن يحدث.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور .. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : رحلة فاخرة

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

اليوم لا يقل عن فرصة رائعة لإظهار موهبتك في العمل وإبهار العملاء الجدد، تقول التوقعات الفلكية اليومية ، أنك ستكون مصدر إلهام لصغارك، استمر في ذلك.  قد تحافظ صحتك الجيدة على دوافعك وتبدي اهتمامًا بأنشطة الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل، قد ينزل البعض إلى حارة الذاكرة بعد مقابلة صديق قديم.

توقعات برج الثور مهنيا

يبدو أنه يوم ممتاز على صعيد العمل، ربما تعمل في مشروع جديد أو مع عملاء جدد قريبًا كل ما تفعله اليوم قد يحقق لك النجاح والوفاء.

توقعات برج القوس صحيا

صحتك مستقرة وقد تبدأ في التركيز على مهمة واحدة في كل مرة لزيادة إنتاجيتك، قد يحاول البعض تنظيم مكتبهم وعملهم الروتيني أيضًا.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يشعر شريكك بالضعف والإهمال إذا لم تهتم باحتياجاته.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

قد تكسب ربحًا جيدًا عن طريق بيع عقار قديم، قد يشتري لك البعض شيئًا باهظًا يحتاجون إليه.

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