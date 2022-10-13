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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : رحلة فاخرة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، يتحسن تدفق الأموال وقد يعزز نمط حياتك أيضًا بذلك، قد تخطط لإضافة المزيد من الكماليات في حياتك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

قد تشعر اليوم أنك محظوظ لأنك تتمتع بوضع مالي لائق، قد يتحسن تدفق الأموال وقد يعزز نمط حياتك أيضًا مع ذلك. قد تخطط لإضافة المزيد من الكماليات في حياتك، قد تستمتع عائلتك بهذا الوقت المزدهر معك، قد يكون هناك نقاش حول الخروج في رحلة مغامرة، قد تسمح لك أموالك النقدية بالتخطيط لرحلة فاخرة مع جميع أفراد الأسرة، قد تحافظ الصحة الجيدة على لياقتك وقد تتيح لك الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه، قد يستمتع شريكك بالوقت معك وقد يقدم الدعم الكامل في جميع القرارات المحلية التي تتخذها اليوم.

توقعات برج الثور مهنيا

قد لا يأتي اليوم بالنتائج المتوقعة في مكان العمل، قد تشعر بالضعف حيث قد تكون هناك بعض المشاكل في العمل المقدم من قبلك، قد يكون المرؤوسون مشغولين للغاية وقد لا يكونوا في وضع يسمح لهم بمساعدتك.

توقعات برج الثور صحيا

قد يبدو أن معاييرك الحيوية تتحسن، يمكنك الاعتناء بأدويتك وبالتالي قد تظل صحتك مستقرة.

توقعات برج الثور عاطفيا

جميع المشاعر الصعبة اليوم حيث قد تجعل شريكك يشعر بالتميز، يمكنك العمل على سياسة "عدم الجدال" وقد يكون هذا مفيدًا لك.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

قد يُعرض عليك مشروع مربح مع شريك، يمكنك الحصول على هذه الصفقة دون إضاعة أي وقت، قد تحصل على أرباح مذهلة من استثمار سابق، قد تشعر بالرضا لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

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