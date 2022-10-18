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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 : تتجاوز الصعب

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

تشير توقعات برج العذراء اليوم، إلى أن التعامل مع الحياة بسهولة والاستمتاع بها يعتبر أفضل استراتيجية لتجاوز الأيام القليلة المقبلة.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

نظرًا لأنك لا تزال موجهًا نحو الهدف اليوم، فقد تفكر خارج الصندوق عند حل المشكلات، من الممكن أن يضعك هذا في زمام الأمور، لكن حياتك الشخصية قد تتخلف عن نجاحك المهني، يعتبر التعامل مع الحياة بسهولة والاستمتاع بها أفضل استراتيجية لتجاوز الأيام القليلة القادمة، قبل الانطلاق في رحلة برية إلى وجهة بعيدة ، قم بتخزين النقود والإمدادات.

توقعات برج العذراء مهنيا

قد يأتي الأشخاص في العمل إليك للحصول على المشورة بشأن القضايا الحاسمة، قد يستمعون بجدية إلى ما تريد قوله ويعتبرونه ذا قيمة كبيرة.

توقعات برج العذراء صحيا

قد يتجمع الأصدقاء والعائلة حولك لمساعدتك، لقد فكرت بجدية في تحسين نظامك الغذائي وقد تطبقه بجدية، أفضل طريقة لزيادة قدرتك على التحمل هي التمرن بشكل متكرر.

توقعات برج العذراء عاطفيا

هناك احتمال أن يكون اليوم صعبًا على زواجك، قد تجد نفسك تتجادل مع شريكك أكثر من المعتاد، من الممكن أن يعيش العزاب حياة حب مليئة بالمطبات أيضًا.  

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة

يمكنك الانفتاح عليهم والدخول في محادثة صادقة، لا تتردد في مناقشة مخاوفك مع شريكك، سوف يدعمون اختيارك على الأرجح

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