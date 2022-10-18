الصفقات الجديدة تزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري اليوم

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وضمت القائمة ٢٠ لاعباً جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف - محمد شكري - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: محمد متولي كناريا - عمر قلاوي - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي

خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن