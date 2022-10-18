مجلس النواب: الكونغو خصصت لمصر 20 ألف هكتار لزراعة محاصيل استراتيجية

قال رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، شريف الجبلي، إن الكونغو خصصت لمصر 20 ألف هكتار قابلة للزيادة لزراعة محاصيل هامة استراتيجية.

الكونغو خصصت لمصر 20 ألف هكتار لزراعة محاصيل استراتيجية



وأضاف الجبلي- في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية- أن مصر تعتبر المشاريع الاستثمارية الزراعية في إفريقيا من ضمن أمنها القومي.

وأوضح الجبلي أن مصر ستحصل على 60% من المحاصيل المزروعة، بينما ستحصل الكونغو على 40% فقط.

وتابع الجبلي أن مصر تتفاوض لتعديل هذه الاتفاقية، بحيث تحصل على 80%، والكونغو 20% فقط.