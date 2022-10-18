محمد معروف حكمًا لمباراة أسوان والاتحاد.. والسيد منير للقاء المصري وسيراميكا اليوم في افتتاح الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.



يدير محمد معروف مباراة أسوان أمام ضيفه الاتحاد السكندري في الثالثة عصر غد على استاد أسوان، ويعاونه كلا من عماد العقاد كمساعد أول، وأحمد عبد الغني كمساعد ثانٍ، وأحمد ناجي حكما رابعا، ويتولى مصطفى عثمان التحكيم بالفيديو، ويعاونه محمد عزازي.



ويتولى الحكم محمود ناجي إدارة لقاء البنك الأهلي أمام ضيفه فاركو في الخامسة مساء غد على ملعب بتروسبورت، ويعاونه كل من محمد محمود لطفي كمساعد أول، وأحمد عبد المنعم كمساعد ثانٍ، ومحمود ناصف حكما رابعا، ويتولى علاء صبري التحكيم بالفيديو، ويعاونه شهاب راشد.



ويدير السيد منير مواجهة المصري البورسعيدي أمام ضيفه سيراميكا، ويعاونه كل من هشام الدسوقي كمساعد أول، وعمر فتحي كمساعد ثانٍ، وشاهندا المغربي حكمًا رابعًا، ويتولى هشام القاضي التحكيم بالفيديو، ويعاونه رجب محمد.