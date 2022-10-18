شبانة: شيكابالا أدهش فيريرا.. وجهاز كيروش يشكو الجبلاية بسبب المستحقات| فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات العلاقة الرائعة والسائدة بين فيريرا وشيكابالا في الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، شيكابالا مُدهش مع فيريرا، وفيريرا مقتنع تمامًا به ووصفه بانه أفضل من صفقات الزمالك.

وأضاف شبانة، لأول مرة يتم الإعلان أن بطل كأس الرابطة سيحصل على 5 ملايين جنيه، وهذا سيضيف قيمة لكأس الرابطة.

ودية مصر وكندا

وأكمل أنت هناك حديث بأن منتخب كندا يرغب في لعب مباراة ودية مع منتخب مصر؛ عقب ودية بلجيكا، والعرض المقدم من جانب كندا 100 ألف دولار.

وأتم شبانة: جهاز كيروش سيتقدم بشكوى إلى فيفا ضد الجبلاية بسبب المستحقات المتأخرة.