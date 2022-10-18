خالد الغندور يتمنى وقوع الزمالك والأهلي في مجموعة واحدة بدوري الأبطال.. شاهد

أعرب خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، عن تمنيه بأن يتقابل نادى الزمالك والأهلي في دوري المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وكتب خالد الغندور عبر صفحته بموقع فيسبوك “ اتمني من كل قلبي ان يتقابل الزمالك و الاهلي في دوري المجموعات ”.

ويذكر أن أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب سابقا بفريق النادي الأهلي عقب تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الأهلي قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد المنستيري مشددا على أنها تعد المباراة الأقوى للفرق المصرية في البطولة الأفريقية حتى الآن.

وأضاف أن علي معلول نجم الأهلي كان نجم المباراة وأضاف الكثير بلمساته خلال المباراة .

وتابع أن احمد عبدالقادر نجم الأهلي قدم أداء جيدا ويعد أفضل من برونو سافيو النجم البرازيلي الجديد .