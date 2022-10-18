نشر الإعلامي سيف زاهر ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وكتب سيف زاهر “ الزمالك يتعامل بكفاءة كبيرة مع القضايا ”.

ويذكر أن الإعلامي سيف زاهر كشف ، عن آخر تطورات حل أزمة محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الأهلي مع الزمالك.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “النادي الأهلي سوف يدبر مبلغ الغرامة الموقعة على كهربا، من خارج النادي الأهلي، سواء عن طريق الإعلانات أو أي شئ آخر لأن لا يوجد بند في عقد كهربا، بأن يتحمل النادي الأهلي جزء من الغرامة الموقعة على اللاعب”.

وأضاف: “الأهلي أعطى الضوء الأخضر لـ كهربا بالعودة للتدريبات مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد”.

