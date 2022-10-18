تبدأ بـ الزمالك والمصري.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مواجهات كأس مصر موسم 2021-2022

حدد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك والمصري في دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، وتحديدا في السابعة مساء على استاد برج العرب، وتقام في نفس اليوم مباراة البنك الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في تمام الرابعة عصرا.

مواعيد مواجهات كأس مصر موسم 2021-2022

كما حددت اللجنة يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في نفس الدور على استاد السلام، وتحديدا في السادسة مساء.

وفي السياق ذاته، حددت اللجنة يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة في السابعة مساء.

وأرسل عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات وناصر فراج نائب مدير اللجنة جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.