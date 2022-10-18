عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل: أعمل 17 ساعة يوميا من أجل الموسيقيين.. خاص

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال الفنان مصطفى كامل - نقيب المهن الموسيقية - إنه واصل العمل بشكل يومي لمدة تصل إلى 17 ساعة يوميا من أجل إنجاح النقابة.

وأضاف مصطفى كامل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخبار، إنه كان يراجع أرصدة حسابات نقابة المهن الموسيقية، ويعمل كمحاسب للنقابة بشكل يومي من أجل تحسين الخدمة لأعضاء النقابة.

وأوضح مصطفى كامل، إنه سوف يستعين بأصحاب الخبرات من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الموسيقية، لمعاونته في إدارة النقابة وتقديم خدمات أفضل للأعضاء.

 

قرارات مصطفى كامل

عقد  الفنان مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له ظهر اليوم في مقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أولى قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية. 

واستقبل محبى مصطفى كامل بالزفة البلدى والهتافات له وذلك بعد فوزه بمقعد نقيب الموسقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم واستأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

كما أمر مصطفى كامل، تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقية، وإحالته للتحقيق في التهم الموجهة له من فساد.

وبالمثل تم تجميد عضوية «هدى» زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما تم  إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

 

استدعاء هاني شاكر ونادية مصطفى

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، والفنانة نادية مصطفى، واستدعاء النقيب العام السابق هاني شاكر، لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهم النقابة.

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات صحفية إنها هي من طلبت من الفنان مصطفى كامل فتح باب التحقيق في ملف الإسكان ومعرفة ما توصل له المجلس خلال الفترة الماضية.

 

إيقاف جميع مؤدي المهرجانات 

قرر الفنان مصطفى كامل، وقف عضوية مطربي المهرجانات بشكل مؤقت، لحين التحقيق فيما حدث من عوار في منحهم العضويات، وفتح تحقيقات في كل التهم الموجهة للمجلس بخصوص إعطاء هذه العضويات بطريقة غير قانونية.

وتواجد عدد من مؤديي المهرجانات أثناء إلقاء مصطفى كامل قراراته الجديدة وأبرزهم حسن شاكوش الذي امتنع عن التعليق، وينتظر مصيره. 

وقال مدير أعمال حمو بيكا، إن المسئول المتهم كان يطلب منه رشاوي مقابل إحياء الحفلات، وكان يستدعيه لإحياء حفلات بدون أجر يأخذ أرباحها هذا المسئول لصالحه.

وأوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المسئول المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحا للحفلات.

وقام مدير أعمال حمو بيكا، بعرض تسجيلات صوتية عبر محادثات واتساب للجميع ليؤكد على صحة ما قاله.

فيما قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، القضاء على الروتين في نقابة المهن الموسيقية والتعنت في صرف التعويضات لأسر الأعضاء المتوفيين، مع صرف تعويضات فورية لأسرهم بمجرد العلم هاتفيا، واستكمال باقي الإجراءات لاحقا.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر نادية مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. قصة زواج أحمد عبد الوارث من سعاد نصر وأبنائهما

الملامح.. طرح برومو أغنية محمد عبده الجديدة

مصطفى كامل: شيرين وقت ما تقول محتاجة الدعم هتلاقي النقابة في ضهرها

استدعاء هاني شاكر ووقف مطربى المهرجانات.. مصطفى كامل يفتح النار على مجلس نقابة الموسيقيين| فيديو وصور

تهم فساد.. مصطفى كامل يجمد عضوية زوجة سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيلها للتحقيق

التحقيق مع المجلس.. مصطفى كامل يقرر وقف عضويات مطربي المهرجانات

تكدس وزحام كبير.. مصطفى كامل يطالب أعضاء "الموسيقيين" بالإفساح للصحفيين

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ترشيحاتنا

تحسبا لأي غارات جوية .. أوكرانيا تعلن حالة التأهب القصوى

أعلي سعر دولار في البنوك 18-10-2022

حكم من احتلم ونسي أن يغتسل.. هل تصح صلاته؟ الإفتاء توضح

سويسرا تطلق أطول قطار في العالم خلال أيام

أحمد عيد عبد الملك: أتوقع تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة.. فيديو

ناقد رياضي: الجميع في «البالون دور» متعجبون من مقاطعة محمد صلاح لحضور الحفل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ