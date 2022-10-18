سمية الخشاب: أنا عايزة مكوك فضائي ييجي ياخدني من البيت يوديني زحل

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.

وكتبت سمية الخشاب “ انا عايزه مكوك فضائي يجي ياخدني من البيت يوديني زحل اعمل ميديتيشن بعيد عن خلق الله شويه وافصل وبعدين لو لقيت نفسي رايقه ابقي ارجع الكوكب ده ”.

الجدير بالذكر أن فيلم "الليلة الكبيرة" اَخر فيلم قد شاركت فيه النجمة سمية الخشاب في السينما عام 2015 وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد بدير، وصفية العمري، وسميحة أيوب، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم من النجوم إخراج سامح عبد العزيز.



وشاركت سمية الخشاب فى مسلسل «موسى» بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة .