هجيبهم بالاسم.. مصطفى كامل: رصدت مندوبين الموسيقيين «متلقي الرشاوى»

قال الفنان مصطفى كامل - نقيب المهن الموسيقية - إنه عمل على مدار الأيام الماضية، بالمتابعة مع فروع النقابة بالمحافظات في كل ما جرى من مخالفات خلال الفترة الماضية.

وأضاف مصطفى كامل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه رصد عدة مخالفات، ورصد المندوبين الذين تلقوا رشاوي لصالحهم، وقال: «أقسم بالله هجيبهم بالاسم».

قرارات مصطفى كامل

عقد الفنان مصطفى كامل، أول مؤتمر صحفي له، ظهر الأحد 16 أكتوبر، في مقر نقابة المهن الموسيقية؛ بعد انتخابه نقيبا، خلفا للفنان هاني شاكر؛ وذلك للكشف عن أولى قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.

واستقبل محبو مصطفى كامل، الفنان، بزفة بلدي، وهتافات له؛ وذلك بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هاني شاكر، الذي تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم استأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

وقرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

كما أمر مصطفى كامل، تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقية، وإحالته للتحقيق في التهم الموجهة له من فساد.

وبالمثل تم تجميد عضوية «هدى» زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما تم إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

استدعاء هاني شاكر ونادية مصطفى

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، والفنانة نادية مصطفى، واستدعاء النقيب العام السابق هاني شاكر، لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهم النقابة.

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات صحفية إنها هي من طلبت من الفنان مصطفى كامل فتح باب التحقيق في ملف الإسكان ومعرفة ما توصل له المجلس خلال الفترة الماضية.

إيقاف جميع مؤدي المهرجانات

قرر الفنان مصطفى كامل، وقف عضوية مطربي المهرجانات بشكل مؤقت، لحين التحقيق فيما حدث من عوار في منحهم العضويات، وفتح تحقيقات في كل التهم الموجهة للمجلس بخصوص إعطاء هذه العضويات بطريقة غير قانونية.

وتواجد عدد من مؤديي المهرجانات أثناء إلقاء مصطفى كامل قراراته الجديدة وأبرزهم حسن شاكوش الذي امتنع عن التعليق، وينتظر مصيره.

وقال مدير أعمال حمو بيكا، إن المسئول المتهم كان يطلب منه رشاوي مقابل إحياء الحفلات، وكان يستدعيه لإحياء حفلات بدون أجر يأخذ أرباحها هذا المسئول لصالحه.

وأوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المسئول المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحا للحفلات.

وعرض مدير أعمال حمو بيكا، تسجيلات صوتية عبر محادثات واتساب للجميع ليؤكد صحة ما قاله.

فيما قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، القضاء على الروتين في نقابة المهن الموسيقية والتعنت في صرف التعويضات لأسر الأعضاء المتوفيين، مع صرف تعويضات فورية لأسرهم بمجرد العلم هاتفيا، واستكمال باقي الإجراءات لاحقا.