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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمكافحة عمالة الأطفال.. زراعة الشرقية تُنفذ ندوة توعوية بـ صان الحجر

ندوات توعوية
ندوات توعوية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تُولي إهتماماً بالغاً بمكافحة عمل الأطفال من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتفعيل برامج الحماية الإجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة التي بها عمالة أطفال وذلك تماشياً مع الحقوق التي كفلها الدستور والإتفاقيات والمعايير الدولية التي تم التصديق عليها فيما يتعلق بعمل الأطفال بسلاسل التوريد.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة ومنظمة العمل الدولية ومعهد بحوث القطن في تنظيم ورش عمل تدريبية لتعزيز التمكين الإقتصادي للأسر المهمشة ونشر الوعي المجتمعي بينهم للحد من ظاهرة عمالة الأطفال والحفاظ على حقوقهم في المجتمع.

وفي هذا السياق أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن ومنظمة العمل الدولية وبنك مصر بتنظيم ندوة توعوية عن الشمول المالي ومكافحة عمل الأطفال بسلاسل توريد القطن بمقر الإدارة الزراعية بمدينة صان الحجر.

وحضر الندوة التوعوية الدكتور حسن أمين الحسيني والدكتورة نادين الشناوي من منظمة العمل الدولية وسعيد ثروت وفادي جرجس ببنك مصر وعدد من المتدربين والمزارعين.

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهداف مشروع الإسراع في القضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة للأسر في المنزل لتدر عليهم دخلاً ثابتاً بالإضافة إلى توعية المتدربين بخطورة عمل الأطفال وتغيير المفاهيم المغلوطة وتقديم الحلول الإبتكارية لمساعدة الأطفال وأسرهم.

وتم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور.

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