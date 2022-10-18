وضعها مختلف.. أمين عام الناتو يصدم أوكرانيا بشأن انضمامها للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن موقف أوكرانيا بشأن انضمامها إلي الحلف، يختلف عن موقف فنلندا والسويد، وهما شريكان منذ فترة طويلة في الحلف.

وقال ستولتنبرج، في منتدى برلين السنوي للسياسة الخارجية: “أنا متأكد تمامًا من أن أوكرانيا في وضع مختلف تمامًا عن السويد وفنلندا، السويد وفنلندا شريكان قديمان في الناتو، وهناك إجماع على عضويتهما في الحلف، بالنسبة لأوكرانيا، نرى حربًا مستمرة، وهنا الأولوية هي تقديم الدعم العسكري".

وفي وقت سابق، زعم وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن أوكرانيا عضو بحكم الأمر الواقع في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، على الرغم من عدم انضمامها رسميا إلى الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في تغريدة على “تويتر” عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مقر التكتل في بروكسل.

انضمام أوكرانيا إلي الناتو بحكم الأمر الواقع

وكتب ريزنيكوف: “لقد قطعنا شوطا طويلا وانضممنا بحكم الأمر الواقع إلى حلف الناتو”، بينما شكر أيضا ستولتنبرغ على دعمه لأوكرانيا وسط صراعها المستمر مع روسيا.

وأضاف أن “أوكرانيا تقدم بالفعل مساهمات كبيرة لأمن العالم الحر”.

كما أعرب ريزنيكوف عن ثقته في أن الانتصار على موسكو والإصلاحات الناجحة محليا سيفتحان آفاقا جديدة لبلاده، في إشارة على ما يبدو إلى انضمام أوكرانيا رسميا إلى الكتلة في مرحلة ما في المستقبل.

وتنظر روسيا إلى توسع حلف شمال الأطلسي شرقا باعتباره تهديدا أمنيا كبيرا.