عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضعها مختلف.. أمين عام الناتو يصدم أوكرانيا بشأن انضمامها للحلف

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن موقف أوكرانيا بشأن انضمامها إلي الحلف، يختلف عن موقف فنلندا والسويد، وهما شريكان منذ فترة طويلة في الحلف.

 

وقال ستولتنبرج، في منتدى برلين السنوي للسياسة الخارجية: “أنا متأكد تمامًا من أن أوكرانيا في وضع مختلف تمامًا عن السويد وفنلندا، السويد وفنلندا شريكان قديمان في الناتو، وهناك إجماع على عضويتهما في الحلف، بالنسبة لأوكرانيا، نرى حربًا مستمرة، وهنا الأولوية هي تقديم الدعم العسكري".

 

وفي وقت سابق، زعم وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن أوكرانيا عضو بحكم الأمر الواقع في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، على الرغم من عدم انضمامها رسميا إلى الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.

أمريكا تعلق على تصريحات إيلون ماسك بشأن تمويل "ستارلينك" لـ أوكرانيا

كارثة كبرى.. أوكرانيا تحذر شعبها من أوقات عصيبة قادمة

وجاء ذلك في تغريدة على “تويتر” عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مقر التكتل في بروكسل.

 

انضمام أوكرانيا إلي الناتو بحكم الأمر الواقع

وكتب ريزنيكوف: “لقد قطعنا شوطا طويلا وانضممنا بحكم الأمر الواقع إلى حلف الناتو”، بينما شكر أيضا ستولتنبرغ على دعمه لأوكرانيا وسط صراعها المستمر مع روسيا.

وأضاف أن “أوكرانيا تقدم بالفعل مساهمات كبيرة لأمن العالم الحر”.

 

كما أعرب ريزنيكوف عن ثقته في أن الانتصار على موسكو والإصلاحات الناجحة محليا سيفتحان آفاقا جديدة لبلاده، في إشارة على ما يبدو إلى انضمام أوكرانيا رسميا إلى الكتلة في مرحلة ما في المستقبل.

وتنظر روسيا إلى توسع حلف شمال الأطلسي شرقا باعتباره تهديدا أمنيا كبيرا. 

الناتو برلين أوكرانيا فنلندا حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عيني عينك.. قصة أكبر "سرقة" في حفل الكرة الذهبية بطلها محمد صلاح

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

موضوعات متعلقة

ذهنية استعمارية.. إيران توبخ بوريل بعد تشبيه العالم بالأدغال

اشتباكات واعتقالات.. المظاهرات تشعل شوارع فرنسا

رئيس الشيشان يرسل أبناءه إلي دونباس.. تفاصيل

أمريكا تعلق على تصريحات إيلون ماسك بشأن تمويل "ستارلينك" لـ أوكرانيا

كارثة كبرى.. أوكرانيا تحذر شعبها من أوقات عصيبة قادمة

برلسكوني: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي إلى حرب عالمية

إيران تتحدى الغرب وتوافق على إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى روسيا

أمريكا: حرب أوكرانيا ستنتهي على طاولة المفاوضات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الاقتصادي.. تفاصيل

برأسية قوية.. ميدو جابر يتقدم بالهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري

قاذفات روسية تحلق قرب ولاية أمريكية

تمنع الدخلاء.. خبير تعليم يعدد مزايا السناتر الخاصة

منتخب شباب الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بإسبانيا

روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون شامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

كيف تعرف حالتك الصحية من شكل الأظافر

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مغذية وسريعة

نشرة المرأة.. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان.. وصور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال

فيديو

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

"مش عاوزها"..كيف رد حسام حبيب على رفض شيرين زيارتها بالمستشفى؟..فيديوجراف

توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا ياسر بطلة مصر تعود للحياة بمعجزة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ