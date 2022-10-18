عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تغلق شارعا في ليدز بعد تلقي متجر تحف قنبلة بالبريد

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أغلقت الشرطة البريطانية شارعًا بوسط مدينة ليدز بعد أن تلقى تاجر تحف طردًا يحتوي على قنبلة يدوية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

واجتاح ضباط شرطة غرب يوركشاير وسط المدينة بعد أن أبلغ محل "فينتيدج كاش كاو" في مدينة ليدز أنه تلقى "حزمة مشبوهة" في البريد حيث تم إخلاء كل الأماكن التجارية والمباني المجاورة.
وقامت الشرطة في مسرح الجريمة بتطويق الطريق لمدة ثلاث ساعات، وأكدت أن العنصر كان قنبلة يدوية.

وفي بيان محدث، قالت الشرطة: "تم فحص القنبلة اليدوية بواسطة خبراء التخلص من القنابل في الجيش ووجدوا أنها خاملة.. وتمت إزالة الطوق وإنهاء إغلاق الطرق".

ويقدم المحل خدمات تلقي بضائع مقابل المال لحين بيعها وتشمل هذه الأشياء الكاميرات والميداليات والعسكرية والمجوهرات والساعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

عيني عينك.. قصة أكبر "سرقة" في حفل الكرة الذهبية بطلها محمد صلاح

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

ترشيحاتنا

برأسية قوية.. ميدو جابر يتقدم بالهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري

قاذفات روسية تحلق قرب ولاية أمريكية

تمنع الدخلاء.. خبير تعليم يعدد مزايا السناتر الخاصة

منتخب شباب الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بإسبانيا

روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون شامل

وزير الري: مصر تسعى لدمج محور المياه للمرة الأولى في مؤتمر المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

كيف تعرف حالتك الصحية من شكل الأظافر

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مغذية وسريعة

نشرة المرأة.. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان.. وصور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال

فيديو

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

"مش عاوزها"..كيف رد حسام حبيب على رفض شيرين زيارتها بالمستشفى؟..فيديوجراف

توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا ياسر بطلة مصر تعود للحياة بمعجزة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ