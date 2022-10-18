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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث ..التنمية المحلية تواصل تدريب سكرتيرى عموم محافظات الصعيد

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية لسكرتيرى العموم

واصل البرنامج التدريبى لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد و الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فعالياته لليوم الثالث على التوالى.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية  ، و تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد في محافظتى سوهاج و قنا على باقى المحافظات ، و خاصة محافظات الصعيد ، للاستفادة منها فى الإسراع بتنفيذ البرامج التنموية.

و أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن خطة تعميم ممارسات البرنامج ، تتضمن عدة مجالات رئيسية ، منها ادارة التغيير ، و التخطيط المحلي المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، و الممارسات المطورة في تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة ، والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية والآليات المؤسسية وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات ، موضحا أن الحزمة التدريبية الأولى من البرنامج لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد ، تركز على تعزيز دورهم في قيادة عملية التغيير التي تتطلبها خطة تعميم الممارسات ، وإكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والإدارة الاستراتيجية ، بما يساهم فى الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المتكاملة ، و إحداث تغيير تنموى شامل اقتصاديا واجتماعيا ، و دفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر .

و أكد اللواء آمنة أن البرنامج التدريبى لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد ، يتم التركيز خلاله على مفاهيم إدارة التغيير ، و كيفية تحليل أنماط الإدارة و الموظفين ، وكيفية التعامل مع مقاومة التغيير ، ومتى يكون التغيير واجباً ، وكيفية إحداثه بهدف التحسين من أداء المحافظات وتطوير الهيكل الادارى، مشيرا الى أن البرامج التدريبية تساعد في إعداد ثروة بشرية وكوادر محلية وإدارية على دراية ومعرفة عالية ، و تستطيع ان تنقل هذه المعرفة الى باقى الكوادر فى كل محافظة ، خاصة مع التدريب العملى ، من خلال ورش العمل التى يتم تنفيذها فى البرنامج التدريبى ، لتطبيق مستجدات وآخر طرق الإدارة الحديثة في مجال التنمية المحلية  ، و الوصول إلى حلول وافكار جديدة خارج الصندوق يمكن عن طريقها المساهمة في حل المشكلات التي تعمل المحليات على حلها .

و أضاف الوزير أن البرنامج التدريبى تضمن اليوم عددا من المحاور ، منها وضع خطط قيادة التغيير ، و مؤشرات قياس الأثر لها ، وتحقيق رضا المواطنين ، ووضع مؤشرات ومقاييس النجاح في عملية التغير وإدارته بشكل فعال ، و التحكم في النتائج للوصول إلى المستهدفات في الوقت المطلوب بنفس النجاح المتوقع، لافتا إلى أن البرنامج التدريبى ، سيعمل بشكل كبير على مساعدة القيادات التنفيذية فى وضع الخطط والحلول للمشاكل التى تواجه محافظات الصعيد ، و الحصول على رضا المواطنين وتحقيق الرؤي والبرنامج القومية للدولة .

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التنمية المحلية سكرتيرى عموم لبرنامج التنمية المحلية بصعيد سوهاج البرنامج التدريبي

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