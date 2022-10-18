لليوم الثالث ..التنمية المحلية تواصل تدريب سكرتيرى عموم محافظات الصعيد

واصل البرنامج التدريبى لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد و الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فعالياته لليوم الثالث على التوالى.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ، و تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد في محافظتى سوهاج و قنا على باقى المحافظات ، و خاصة محافظات الصعيد ، للاستفادة منها فى الإسراع بتنفيذ البرامج التنموية.

و أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن خطة تعميم ممارسات البرنامج ، تتضمن عدة مجالات رئيسية ، منها ادارة التغيير ، و التخطيط المحلي المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، و الممارسات المطورة في تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة ، والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية والآليات المؤسسية وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات ، موضحا أن الحزمة التدريبية الأولى من البرنامج لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد ، تركز على تعزيز دورهم في قيادة عملية التغيير التي تتطلبها خطة تعميم الممارسات ، وإكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والإدارة الاستراتيجية ، بما يساهم فى الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المتكاملة ، و إحداث تغيير تنموى شامل اقتصاديا واجتماعيا ، و دفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر .

و أكد اللواء آمنة أن البرنامج التدريبى لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد ، يتم التركيز خلاله على مفاهيم إدارة التغيير ، و كيفية تحليل أنماط الإدارة و الموظفين ، وكيفية التعامل مع مقاومة التغيير ، ومتى يكون التغيير واجباً ، وكيفية إحداثه بهدف التحسين من أداء المحافظات وتطوير الهيكل الادارى، مشيرا الى أن البرامج التدريبية تساعد في إعداد ثروة بشرية وكوادر محلية وإدارية على دراية ومعرفة عالية ، و تستطيع ان تنقل هذه المعرفة الى باقى الكوادر فى كل محافظة ، خاصة مع التدريب العملى ، من خلال ورش العمل التى يتم تنفيذها فى البرنامج التدريبى ، لتطبيق مستجدات وآخر طرق الإدارة الحديثة في مجال التنمية المحلية ، و الوصول إلى حلول وافكار جديدة خارج الصندوق يمكن عن طريقها المساهمة في حل المشكلات التي تعمل المحليات على حلها .

و أضاف الوزير أن البرنامج التدريبى تضمن اليوم عددا من المحاور ، منها وضع خطط قيادة التغيير ، و مؤشرات قياس الأثر لها ، وتحقيق رضا المواطنين ، ووضع مؤشرات ومقاييس النجاح في عملية التغير وإدارته بشكل فعال ، و التحكم في النتائج للوصول إلى المستهدفات في الوقت المطلوب بنفس النجاح المتوقع، لافتا إلى أن البرنامج التدريبى ، سيعمل بشكل كبير على مساعدة القيادات التنفيذية فى وضع الخطط والحلول للمشاكل التى تواجه محافظات الصعيد ، و الحصول على رضا المواطنين وتحقيق الرؤي والبرنامج القومية للدولة .

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