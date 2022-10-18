عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هما اللي طلبوها..ملك أحمد زاهر تكشف قصة ورشة تمثيل والدتها | فيديو

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

قالت ملك أحمد زاهر إنها سعيدة وفخورة بوالدتها بعد اختيارها لتقديم ورشة تمثيل، وهو الإعلان الذي تسبب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام. 

 

وأكدت ملك أحمد زاهر في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على أنها تدعم والدتها وستتواجد معها في الورشة، مشيرة إلى أنها لديها خبرة كبيرة في هذا المجال. 

 

 

 

وكشفت ملك أحمد زاهر عن مشوار والدتها المهني تفاصيل عديدة، قائلة إنها كانت تشرف على تدريبها وأختها ليلى ووالدهما، وشاركت مع زوجها في ورشتين من قبل قام فيهما بدور المدرب. 

 

وأوضحت ابنة أحمد زاهر:" هما اللي طلبوها بعد ما قدمت ورشتين كمساعدة مع بابا وشغلها بيتكلم عنها"، مستطردة:" كمان اشتغلت في مسلسل البرنس تحت إشراف المخرج محمد سامي والفنانة نور أشادت بها". 

 

ووصفت ملك أحمد زاهر بأنها محظوظة بحمل اسم وسيرة والدها الناجحة في الحياة ومجال التمثيل، إلا أنها ليست محظوظة ببعض الاتهامات التي توجه لها عن عملها بالواسطة وأنها ليست ممثلة ناجحة. 

 

ورثة تمثيل زوجة أحمد زاهر

 

تعرضت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر لحالة من الهجوم الشديد بعد إعلانها نيتها لإقامة ورشة تمثيل فى جدة. 

 

وكتبت هدى زاهر عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، لكل من لديه موهبة التمثيل وحلمه أن يصبح ممثل محترف، الآن ولأول مرة فى السعودية مع هدى زاهر.. أحجزوا ومتتأخروش العدد محدود.

 

وفور طرح هدى زاهر هذا الإعلان على صفحتها نالت العديد من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي كان أبرزها .. أيه أدوارك يافنانة، أكيد مدربة معتمدة مش شايفة بصة العين والمكياج .

ملك احمد زاهر المخرج محمد سامي مسلسل البرنس ابنة احمد زاهر هدى زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2022

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

فولفسبورج يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بمشاركة مرموش

الكويت ترحب بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أحد المفرج عنهم بالعفو: عدنا للحياة من جديد والرئيس يشعر بآلامنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

ادرجها في نظامك الغذائي.. 7 أطعمة شائعة ترفع المناعة وتحارب السرطان

سعر غير متوقع لـ فستان منة شلبي فى جائزة موريكس

فيديو

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ