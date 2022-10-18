هما اللي طلبوها..ملك أحمد زاهر تكشف قصة ورشة تمثيل والدتها | فيديو

قالت ملك أحمد زاهر إنها سعيدة وفخورة بوالدتها بعد اختيارها لتقديم ورشة تمثيل، وهو الإعلان الذي تسبب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.

وأكدت ملك أحمد زاهر في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على أنها تدعم والدتها وستتواجد معها في الورشة، مشيرة إلى أنها لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.

وكشفت ملك أحمد زاهر عن مشوار والدتها المهني تفاصيل عديدة، قائلة إنها كانت تشرف على تدريبها وأختها ليلى ووالدهما، وشاركت مع زوجها في ورشتين من قبل قام فيهما بدور المدرب.

وأوضحت ابنة أحمد زاهر:" هما اللي طلبوها بعد ما قدمت ورشتين كمساعدة مع بابا وشغلها بيتكلم عنها"، مستطردة:" كمان اشتغلت في مسلسل البرنس تحت إشراف المخرج محمد سامي والفنانة نور أشادت بها".

ووصفت ملك أحمد زاهر بأنها محظوظة بحمل اسم وسيرة والدها الناجحة في الحياة ومجال التمثيل، إلا أنها ليست محظوظة ببعض الاتهامات التي توجه لها عن عملها بالواسطة وأنها ليست ممثلة ناجحة.

ورثة تمثيل زوجة أحمد زاهر

تعرضت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر لحالة من الهجوم الشديد بعد إعلانها نيتها لإقامة ورشة تمثيل فى جدة.

وكتبت هدى زاهر عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، لكل من لديه موهبة التمثيل وحلمه أن يصبح ممثل محترف، الآن ولأول مرة فى السعودية مع هدى زاهر.. أحجزوا ومتتأخروش العدد محدود.

وفور طرح هدى زاهر هذا الإعلان على صفحتها نالت العديد من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي كان أبرزها .. أيه أدوارك يافنانة، أكيد مدربة معتمدة مش شايفة بصة العين والمكياج .