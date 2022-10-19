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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمعية مستثمري الغاز: مصر لديها طموح لزيادة الكمية المصدرة لأوروبا.. فيديو

الغاز
الغاز

أكد محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن مصر العام الماضي صدرت غاز بقيمة 4 مليارات دولار فقط،  مشيرا إلى أنه نطمح زيادة الكمية المصدرة هذا العام.

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وقال محمد سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه تم التواصل مع المستثمرين الأوروبيين والحكومات للاستفادة من بيع الغاز لتلك المصانع المصرية وتصدير ما تنتجه تلك المصانع من بضائع.

 

وتابع  رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن  الحكومة تعمل على رفع أسعار الغاز لمصانع السماد والأسمنت لتقليل استهلاكها، مؤكدا أن الهدفمن ذلك هو توفير الغاز وتصديره لأوروبا

.

 فروق الأسعار

وأشار محمد سعد الدين إلى أن أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة جداً، ومصر من الدول المنتجة للغاز، وبالتالي نسعى للاستفادة من فروق الأسعار.

 

جمعية مستثمري الغاز مصانع السماد مصر المصانع اوروبا

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