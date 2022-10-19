شاهد.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتتويج كريم بنزيما وتيبو كورتوا

عرضت فضائية " يورنيوز " مشاهد لاحتفال لاعبو ريال مدريد بتتويج زميليهما كريم بنزيما وتيبو كورتوا بالكرة الذهبية وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى بباريس .

ولعب بنزيما وكورتوا دوراً في الموسم الرائع لريال مدريد وفاز النادي الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وكما احتفل زملائه في ريال مدريد بفوزه بالكرة الذهبية، والبداية كانت بالنمساوي ديفيد ألابا والذي قال عبر حسابه على “ إنستجرام”:"لأعوام كنت خصم لا يُصدق، وأنا مسرور لأن أكون في نفس الفريق معك الآن، ما حققته في العام الماضي ومسيرتك مدهش".



