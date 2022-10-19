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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

أطعمة قاتلة
أطعمة قاتلة

عندما نختار طعامًا صحيًا في السوبر ماركت ، نأمل أن نشتري شيئًا مفيدًا لأنفسنا ولأسرتنا. لكن الأبحاث تظهر أنه حتى أكثر الأطعمة العادية يمكن أن تكون خطيرة إليك وفقا لموقع برايت سايد قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تضر بجسمك 

1. الخس 
 

قام علماء من مركز العلوم في المصلحة العامة بتحليل الإحصائيات على مدار الـ 12 عامًا الماضية. كانوا يحاولون معرفة الأطعمة التي أدت إلى أكبر عدد من حالات التسمم الغذائي. تبين أن الخس هو  رقم واحد . كانت مسؤولة عن 363 تفشيًا مع 13568 حالة تسمم معروفة. لذا ، حتى لو كان الخس معبأ جيدًا و "جاهز للأكل" ، فمن الأفضل غسله جيدًا قبل وضعه في طبقك.

الخس

2. التونة


عندما يتم إذابة تجميد الأسماك وتخزينها بطريقة خاطئة ، يتم تكوين بروتين سام يسمى scombrotoxin . يمكن أن يسبب نوعًا من التسمم الغذائي الذي يؤدي إلى طفح جلدي وقيء وآلام في المعدة وإسهال وارتفاع معدل ضربات القلب وحتى فقدان البصر.

 

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3. الجبن


لا توجد مواد كيميائية سامة في الجبن ولكن في أي مرحلة من مراحل إنتاج الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تسبب التسمم يمكن أن تدخل الجبن. هناك خطر الإصابة بداء البروسيلات والليستريات إذا تم استخدام الحليب غير المبستر للحيوانات المريضة أثناء الإنتاج. لهذا السبب يجب عليك فقط شراء الجبن من الشركات المصنعة التي تعرفها وتثق بها.

اللحم المفروم

4. اللحم المفروم


وجد الخبراء بقايا الأدوية المضادة للميكروبات ، الإشريكية القولونية ، السالمونيلا ، والليستيريا في اللحم المفروم. هذا هو السبب في أنه من الأفضل عمل قطع رقيقة ومسطحة من اللحم وقليها.

5. الصودا

بصرف النظر عن السمنة وتلف الكبد ، هناك سبب آخر للإقلاع عن شرب الصودا وهو تأثيرها على عظامك. تحتوي الصودا على كل من حمض الفوسفوريك والكافيين مما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) وفي النهاية إلى هشاشة 
 

أطعمة تدمر المناعة التسمم الغذائي طفح جلدي آلام في المعدة الإصابة بداء البروسيلات الصودا اللحم المفروم

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