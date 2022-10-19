حاربتها فرنسا لنشر فضائح يهودي.. رحيل ناشرة شهيرة غيرت تاريخ الأدب

أنصفت كاتبات الأدب الإنجليزي

غيب الموت الكاتبة والناشرة الأسترالية “كارمن كاليل” التي دافعت عن الكاتبات وغيرت مبادئ الأدب الإنجليزي وكان آخرها الانسحاب من جائزة “بوكر”، بعد معاناة مع مرض سرطان الدم، عن عمر يناهز 84 عاما.

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، أكد وكيل أعمالها الخبر، وعن مسيرتها الأدبية كانت قد بدأت معاركها الأدبية بعدما خاضت حملات انتخابية، وأسست الكاتبة الراحلة المؤسسة النسوية “فيراجو برس” للنشر والطباعة التي نشرت أكثر الكتب مبيعًا مثل مارجريت أتوود ومايا أنجيلو وأنجيلا كارتر.

هذه الجمعية كان لها هدف آخر وهو تغيير المفاهيم السائدة في الأدب الانجليزي، من خلال إعادة طبع أبرز الكتب والروايات الحديثة للعديد من الكاتبات مثل أنطونيا وايت وويلا كاثر وريبيكا ويست.

وأصبحت في النهاية أحد أعمدة الأدب الإنجليزي، و أصبحت عضو في لجنة جائزة بوكر وكانت زميلة في الجمعية الملكية للأدب.

حياة مبكرة

ولدت كليل في ملبورن عام 1938 ، وعاشت طفولة صعبة، والتحقت بمدرسة الدير ووصفت الأجواء حينها أنها قواعد ، رقابة وصمت ، وقبل كل شيء شعور بالرفض، كأنها كانت في انتظار الانقضاض على تلك الأوقات النادرة التي شعرت فيها بنفسها.

وبعد الدراسة في جامعة ملبورن ، غادرت أستراليا في الأسبوع الذي تخرجت فيه ، ووصلت إلى لندن عام 1960 لتجد نفسها في مكانًا مغلقًا وصامتًا للغاية.

وقالت لصحيفة الجارديان قبل رحيلها: "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ما كان يجب أن آتي إلى هنا على الإطلاق.. كان يجب أن أبقى في المنزل. أو أعيش في فرنسا ".

بين الانتحار والتعافي

كانت سنوات كليل الأولى في لندن صعبة، وحاولت الانتحار. بعد أن بدأت طريق التعافي مع معالج نفسي ، في عام 1964 ، نشرت إعلانًا في صحيفة التايمز: "بكالوريوس أعمال أسترالي أعمل في الطباعة وأريد وظيفة في النشر".

وقالت لمجلة " أستراليان بوك ريفيو" : “تلقيت ثلاثة عروض وقبلت عرضًا ، وكان ذلك أمرًا وضيعًا بالنسبة لمحرر كتب”.

الدعاية للكتب

من هناك انتقلت إلى الدعاية للكتب، وهي واحدة من الوظائف القليلة التي تم فتحها بعد ذلك للنساء اللواتي لا يرغبن في أن يعملن سكرتير وبعدها انطلقت لتدشين مؤسسة لدعم الكاتبات ونشر أعمالهن.

رغم انضمامها إلى فريق تحكيم جائزة “البوكر” إلا أنها تحولت من ناشرة إلى مؤلفة عندما نشرت تحقيق يكشف أسرار الموت المأساوي لـ “آن داركوييه” المعالج الذي ساعدها عند وصولها لأول مرة إلى لندن، ونشرت حياة لويس والد داركوييه، المتعاون النازي الذي أرسل الآلاف من يهود فرنسا إلى الموت.

ووصفتها صحيفة الأوبزرفر بأنها "غاضبة ، أثارت آرائها ازدراء للرجل وغضبها من نظام الاضطهاد والقتل البيروقراطي الذي خدم فيه"، واستقالت بعدها من لجنة تحكيم جائزة “البوكر”.